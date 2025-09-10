Інше

Кар'єра колишнього гравця мадридського Реала продовжиться в Азії.

Опорний півзахисник Асьєр Ільярраменді підписав контракт із Кітчі, передає офіційний сайт гонконзького клубу.

Деталі договору про співпрацю з 35-річним іспанцем не розголошуються. Із серпня 2023 року до січня 2025-го гравець виступав за Даллас.

За клуб МЛС Ільярраменді провів 42 матчі, відзначившись двома голами й шістьма асистами. Раніше Асьєр також представляв Реал Сосьєдад і Реал Мадрид, з яким він у 2014 році виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Кубок Іспанії і Клубний чемпіонат світу.

У трьох поєдинках за збірну Іспанії опорник записав на свій рахунок один результативний удар.

Зазначимо, що Кітчі очолює співвітчизник Асьєра Іньїго Кальдерон.