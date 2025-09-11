Інше

Захисник прокоментував переїзд на Близький Схід.

Іспанський центральний захисник Іньїго Мартінес цього літа перебрався до аравійського Ан-Насра з каталонської Барселони в якості вільного агента.

У останньому інтерв’ю 34-річний виконавець розповів про причини рішення зміни клубу.

"Кріштіану Роналду? У мене була можливість зіграти проти нього в багатьох іграх раніше, і завжди було важко його зупинити. Але можливість ділити з ним роздягальню... не в кожного є така можливість.

Боротись разом із Кріштіану за титули мотивує мене та надихає. Я радий бути в цьому чудовому клубі з найкращими гравцями світу.

Мені також треба було вийти із зони комфорту. Це перший раз у кар’єрі, коли я роблю подібний крок, і я дуже довго чекав на цю можливість. Я хотів зробити наступний крок у кар’єрі, спробувати змагатись у цій лізі та пережити цей чудовий досвід.

Попереду ще багато чого, але в цьому клубі відбувається важливі речі, і бути частиною цього чудово та захопливо", — заявив іспанський футболіст.

За Ан-Наср Мартінес уже встиг провести три гри.