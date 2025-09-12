Інше

Українець перебрався до клубу, який вісім разів вигравав чемпіонат.

Олімпія Любляна на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з захисником юнацької збірної України Данилом Маловим.

Деталі угоди між 18-річним українцем та восьмиразовим чемпіоном своєї країни не розголошуються.

"З сьогоднішнього дня Данило Малов знову став гравцем Олімпії! Український лівий захисник повертається до складу "драконів" із Домжале, де, незважаючи на молодість, двічі зіграв в елітному дивізіоні.

Футболіст, який народився у 2007 році, довів свій незаперечний рівень і нещодавно зарекомендував себе як основний представник України у збірній U-19, де конкуренція на всіх ігрових позиціях надзвичайно висока. Він – лівоногий гравець, який найкраще підходить для позиції лівого флангу. Данило відрізняється винятковою швидкістю та відмінною технікою. Його вважають працьовитим хлопцем із професійним підходом до справи.

Його перехід пов'язаний з основною командою, але в той же час є ймовірність, що він зможе за необхідності допомогти молодіжній команді своєю енергією та знаннями. Данило, ласкаво просимо!", — сказано у заяві клубу.

До цього Малов виступав за Домжале, за який минулого сезону провів 21 матч у молодіжній першості. Також він відіграв два матчі за основну команду цього сезону.

Додамо, що цього місяця Малов провів три матчі у складі збірної України U-19, відігравши на полі 180 хвилин.