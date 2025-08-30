Франція

20-річний бельгієць Ідумбо підписав довгостроковий контракт.

ФК Монако офіційно оголосив про підписання 20-річного атакувального півзахисника Станіса Ідумбо. Гравець молодіжної збірної Бельгії уклав контракт до 30 червня 2030 року.

Вихованець академій Брюгге, Гента та Аякса, Ідумбо відзначився 13 голами та 16 асистами за юнацьку команду амстердамців. Згодом він дебютував у професійному футболі за Йонг Аякс, а у 2024 році приєднався до Севільї, де зіграв 18 матчів за першу команду й забив гол у ворота Барселони.

У Монако бельгієць виступатиме під 17-м номером.