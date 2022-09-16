Берлінці майже здобули мінімально перемогу.
Майнц - Герта, getty images
16 вересня 2022, 23:24
У рамках поєдинку сьомого туру елітного дивізіону чемпіонату Німеччини Герта грала на виїзді проти Майнца.
Берлінці, здавалось, здобули мінімальну перемогу завдяки точному удару Тусара в середині першої половини гри, але Касі зрівняв рахунок під завісу зустрічі.
Майнц — Герта 1:1
Гол: Касі, 90+4 — Тусар, 30
Майнц: Центнер – Белль (Баркок, 79), Відмер, Ляйтш, Аарон Мартін (Касі, 55) – Фернандеш (так Кошта, 59), Кор, Фюльжені (Мустафа, 46; Інгвартсен, 79) – Лі Чже Сон, Баррейро, Онисиво.
Герта: Крістенсен — Кенні, Кемпф (Дардаї, 46), Уремович, Платтенхардт (Міттельштедт, 55) — Боетіюс (Ріхтер, 73), Шуньїч, Тусар — Лукебакіо (Даріда, 72), Канга, Еджуке (3).