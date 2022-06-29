Италия

Фахівці шукають рішення для підвищення інтересу до ліги.

Італійська футбольна влада продовжує пошук вирішення проблеми конкуренції із Англійською Прем'єр-Лігою стосовно видовищності та популярності.

Одним із таких рішень може стати запровадження Золотого матчу при рівній кількості очок у перших двох команд, повідомляє Football Italia.

Вже сьогодні відбулось засідання місцевої Федерації футболу, на якому серйозно розглядали це питання. Очікується, що рішення буде прийняте найближчим часом.

Стосовно самого матчу, то в разі нічиї після 90 хвилин матчу, команди одразу будуть пробивати пенальті, а не переходити у додатковий час.

Раніше повідомлялось, що найкращі клуби Серії A заробили менше грошей на трансляціях, ніж найгірші клуби АПЛ.