Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Італії, який відбувся 21 квітня 2026 року.

У домашньому матчі-відповіді півфіналу Кубка Італії міланський Інтер видав приголомшливий камбек у грі проти Комо з рахунком 3:2.

Команда Сеска Фабрегаса провела фантастичні 50 ігрових хвилин на полі суперників, забила два м’ячі й уже хотіла святкувати вихід до історичного для неї фіналу Кубка країни.

Однак колектив Крістіана Ківу залишався в грі до останнього, і карколомний дует Хакана Чалханоглу та Петара Сучича перетворив заключні 25 хвилин для "озерян" на пекло на Джузеппе Меацца.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Комо у рамках півфіналу Кубка Італії-2025/26:

Інтер — Комо 3:2 (перший матч — 0:0)

Голи: Чалханоглу, 69, 86, Сучич, 89 — Батурина, 32, Да Кунья, 48

Інтер: Х. Мартінес — Аканджі, Ачербі (Біссек, 74), Аугусто — Луїс Енріке (Думфріс, 84), Барелла, Чалханоглу, Зелінські (Сучич, 60), Дімарко (Діуф, 60) — Бонні (Еспозіто, 74), М. Тюрам.

Комо: Бюте — Рамон, Карлос (Мората, 90), Кемпф — ван дер Бремпт (Смолчич, 80), Перроне, Да Кунья (Какере, 70), Вальє — Пас, Батуріна (Родрігес, 80) — Дувікас (Діао, 70).

Попередження: Перроне