Італія

Функціонер Ювентуса прокоментував останні новини в клубі.

Туринський Ювентус у тридцять четвертому турі італійської Серії A зіграє гостьовий матч проти Мілана.

Напередодні гри керівник відділу міжнародних відносин та скаутингу "зебр" Джорджо К’єлліні розповів про стан колективу та вплив головного тренера Луччано Спаллетті.

"Спаллетті? Я був переконаний, що він може стати лідером цього колективу в найближчій перспективі, і так воно і сталось.

Він знає, як донести потрібні моменти до гравців: коли доречно збільшити тиск і відповідальність, а коли доречно їх знизити. Це характеристика великих тренерів і людей, які звикли орієнтуватись серед високих вимог.

Я думаю, що у нас була команда відповідальних молодих футболістів, ще до того, як вони стали хорошими гравцями. Хлопці потрохи зростають, і це було очевидно впродовж сезону.

Мілан провів хороший сезон, вони змусили всі команди повірити в те, що можна не відставати від Інтера. Особисто я вірив тому, що завжди казав Макс Аллегрі про свій клуб, що справжня їхня мета — Ліга чемпіонів.

Якби Інтер програв ще три чи чотири гри, як це сталось минулого року, можливо, Мілан міг би навіть наблизитись до нього разом з іншими командами, але реально зараз ми більш-менш повернулись до тих самих місць, які прогнозували на початку сезону, за винятком Комо, який зробив щось надзвичайне.

Два роки тому Їлдиз не був тим гравцем, яким він є зараз, а через два роки він, імовірно, буде на ще більш високому рівні. Це частина життя. Найважче розуміти те, що час не нескінченний, і довгострокових проєктів у футболі не існує. Вам потрібен довгостроковий план дій, але між ними у вас має бути низка цілей, які ви не можете пропустити, інакше ваші довгострокові плани не матеріалізуються. У футболі так, як і в усьому іншому в нашому сучасному житті.

На мою думку, щоб знову зрушити справи з місця в італійському футболі, нам потрібне чітке розподілення ролей та обов’язків. Тому нам потрібно почати з людей у клубі: політичних, адміністративних та спортивних.

Зараз нам потрібні спортивні діячі, готові взяти на себе величезну відповідальність, докласти багато зусиль, щоб спробувати змінити проєкт у довгостроковій перспективі. Але нам потрібно почати з основ і мати когось, хто може розпізнати найкращих у різних секторах, від аматорської та професійної низової діяльності, від усіх заходів, які можна зробити для розширення можливостей гравців, хто може надати рекомендації.

Але тим часом, я думаю, що у нас уже зараз є група гравців, і що ми все ще можемо потрапити на наступний чемпіонат Європи та чемпіонат світу, так само, як ми могли потрапити на цей. Бо ж не те щоб нас принизили в першому раунді, ми не програли жодному супернику, Норвегії на груповому етапі, і насправді ми вибули з кваліфікації, не програвши більше жодного матчу", — заявив італійський функціонер.

Матч Мілан — Ювентус відбудеться 26 квітня, о 21:45.