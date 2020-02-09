Реал установил клубный рекорд, пропустив 14 голов за 23 матча в Примере

В 23-м туре Реал обыграл Осасуну в очередном матче чемпионата Испании.
ФК Реал, Getty Images
09 февраля 2020, 20:49
Реал отправился на выезд к Осасуне и сумел обыграть хозяев (4:1).
Пропустив от "красных", мадридский клуб, таким образом, в 23 играх Ла Лиги пропустил лишь 14 голов. Данный результат является клубным рекордом Реала.
Реал имеет в своем активе 52 очка и опережает Барселона на шесть пунктов, однако у каталонской команды игра в запасе.
Ранее сообщалось, что Рамос установил рекорд результативности в Ла Лиге.
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