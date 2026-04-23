Іспанія

Пошкодження захисника може вплинути не лише на клуб, а й на його участь у ЧС-2026.

Центральний захисник мадридського Реала Едер Мілітао отримав травму лівої ноги у матчі 33-го туру Ла Ліги проти Алавеса (2:1).

Ситуація з Мілітао виглядає тривожнішою, ніж у випадку з Ардою Гюлером. Травма захисника ставить під питання не лише його участь у матчах клубу, а й можливість зіграти на чемпіонаті світу 2026 року.

На тлі наближення мундіалю будь-яке м’язове ушкодження може перетворитися на гонку з часом для відновлення гравця.

Для 28-річного футболіста це вже четверта травма в поточному сезоні. Через проблеми зі здоров’ям Мілітао пропустив 27 матчів кампанії-2025/26, що суттєво вплинуло на його ігрову практику.