Пошкодження захисника може вплинути не лише на клуб, а й на його участь у ЧС-2026.
Мілітао, Реал
23 квітня 2026, 14:57
Центральний захисник мадридського Реала Едер Мілітао отримав травму лівої ноги у матчі 33-го туру Ла Ліги проти Алавеса (2:1).
Ситуація з Мілітао виглядає тривожнішою, ніж у випадку з Ардою Гюлером. Травма захисника ставить під питання не лише його участь у матчах клубу, а й можливість зіграти на чемпіонаті світу 2026 року.
На тлі наближення мундіалю будь-яке м’язове ушкодження може перетворитися на гонку з часом для відновлення гравця.
Для 28-річного футболіста це вже четверта травма в поточному сезоні. Через проблеми зі здоров’ям Мілітао пропустив 27 матчів кампанії-2025/26, що суттєво вплинуло на його ігрову практику.