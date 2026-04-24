Наставник Мальорки привів команду до безпрограшної серії в ключовий період сезону.

Головний тренер Мальорки Мартін Демічеліс визнаний найкращим тренером Ла Ліги за підсумками квітня. Про це повідомила пресслужба чемпіонату.

Упродовж місяця балеарська команда не зазнала жодної поразки, здобувши дві перемоги та одну нічию у трьох матчах. Мальорка розпочала квітень із перемоги над Реалом Мадрид (2:1), далі впевнено переграла Райо Вальєкано (3:0), а також поділила очки з Валенсією (1:1).

Завдяки цим результатам команда набрала 7 очок із 9 можливих у важливий відрізок сезону, що дозволило їй покращити своє турнірне становище.

У боротьбі за нагороду Демічеліс випередив Гільєрмо Альмаду з Ов’єдо та Ганса-Дітера Фліка з Барселони. Наразі Мальорка посідає 15-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги.