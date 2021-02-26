Лига Европы

Команды существенно превысили показатели своих предшественников.

Стадия 1/16 финала Лиги Европы УЕФА благополучно осталась позади, а 16 наиболее успешных команд этого раунда уже ждут оглашения результатов жеребьевки следующего этапа, которая состоится 27 февраля в 14:00 по киевскому времени.

Вместе с тем, статистический портал Opta представил достаточно интересную статистику, согласно которой можно отметить существенный прирост результативности команд со в текущем розыгрыше первого раунда плей-офф данного турнира.

Так, в сумме, участники 1/16 финала Лиги Европы сумели оформить 102 результативных удара, что превосходит предыдущий рекордный показатель в 95 забитых мячей образца сезона-2019/20. В данной статистике в учет брались исключительно футбольные годы, начиная от момента ребрендинга Кубка УЕФА.

Стоит отметить, что наилучшим "донором" голов для данного показателя оказались встречи между Антверпеном и Рейнджерсом (3:4 и 2:5), игры Янг Бойз и Байера (4:3 и 2:0), а также две победы Тоттенхэма над Вольфсбергом (4:1 и 4:0 соответственно).

Предлагаем Вам также ознакомиться с возможными соперниками киевского Динамо и донецкого Шахтера по следующему раунду Лиги Европы УЕФА.