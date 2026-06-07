Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Вболівальники та футболісти мають бути готові до багатогодинних затримок або навіть перенесення матчів на наступний день.

Чемпіонат світу 2026 року, який спільно приймають США, Канада та Мексика, пройде в період найвищої активності гроз у низці міст-господарів турніру. За статистикою, грози в Північній Америці трапляються в чотири рази частіше, ніж у Європі. Спорт у Сполучених Штатах давно звик до погодних пауз.

Яскравим прикладом став торішній матч Клубного чемпіонату світу між Челсі та Бенфікою у Шарлотті (Північна Кароліна). Через виявлену блискавку гру перервали на 86-й хвилині. Шторм вщух лише за дві години, а фінальний свисток пролунав через 4 години 38 хвилин після старту. Тоді розчарований тренер лондонців Енцо Мареска заявив: "Це жарт – це не футбол".

У питаннях безпеки ФІФА не може встановлювати власні правила і зобов'язана підпорядковуватися місцевій владі. У США діють суворі рекомендації Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA).

Сучасне обладнання дозволяє фіксувати загрозу навіть без візуального контакту з блискавкою. Якщо в радіусі восьми миль від стадіону фіксується удар блискавки, гру необхідно негайно зупинити. Усі гравці зобов'язані покинути поле, а вболівальники повинні шукати укриття подалі від своїх місць. Запускається обов'язковий 30-хвилинний зворотний відлік.

Щоразу, коли в межах небезпечної зони знову вдаряє блискавка, таймер автоматично скидається до початкових 30 хвилин. Гра поновлюється (після короткої розминки) лише тоді, коли минуло повних 30 хвилин без нових ударів блискавок.

ФІФА розглядає кожну зупинку індивідуально, спираючись на час початку матчу та головний пріоритет — безпечне повернення вболівальників додому. Максимального часу очікування не існує.Історія знає випадки, як-от поєдинок MLS між Далласом та Торонто у 2015 році, який через блискавки затримався на 3 години 26 хвилин і завершився о першій годині ночі.

Якщо негода не вщухає, регламент Чемпіонату світу передбачає чіткий план дій: Матч буде дограно в майбутньому (найімовірніше, вже наступного дня через щільний графік). Гра перезапуститься з тієї ж хвилини, на якій її було призупинено. Наприклад, якщо матч зупинили на 76-й хвилині, команди вийдуть на поле, щоб дограти рівно 14 хвилин.

Під час Мундіалю 1994 року в США матчі проходили в палючу денну спеку. В Орландо під час гри Ірландія – Мексика температура на полі сягала 49°C, але гра не переривалася, а ФІФА навіть забороняла футболістам пити воду на газоні.

На ЧС-2026 усе буде інакше. Кліматична криза призвела до потепління повітря та підвищення вологості, що збільшує ймовірність потужних гроз і частих ударів блискавок. Дані свідчать, що екстремальних погодних явищ у США стало значно більше порівняно з ситуацією 30-річної давності.

Найбільша загроза перенесення матчів нависла над південним сходом США та регіонами біля Мексиканської затоки. До міст, які регулярно страждають від гроз, належать: Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас-Сіті, Маямі та Нью-Джерсі, а також мексиканські Мехіко та Монтеррей.

Стадіони в Атланті, Далласі та Х'юстоні оснащені фіксованими або розсувними дахами, що допоможе зменшити вплив негоди. Однак, якщо поблизу зафіксують блискавку, матч усе одно зупинять, незалежно від умов на самій арені.

Погода може стати серйозним випробуванням для збірної Шотландії (матчі проти Гаїті та Марокко в Бостоні, проти Бразилії в Маямі), а також Англії (матчі проти Гани в Бостоні та Панами у Нью-Джерсі). Цілком імовірно, що через втручання могутньої північноамериканської погоди матчі ЧС-2026 можуть тривати годинами або перекриватися з іншими поєдинками турніру.