Италия

Победа Милана в Суперкубке Италии принесла клубу не только первый трофей за длительное время, но и может дать большой толчок для возрождения некогда гранда европейского футбола.

21 августа. Джанлуиджи Доннарумма на пятой компенсированной минуте отражает свой первый одиннадцатиметровый в карьере и добывает победу в поединке против Торино. Камеры ловят взгляд Синиши Михайловича, нынешнего наставника Быков – именно он привел во взрослый футбол Доннарумму. Серб иронично и по-доброму улыбается, успокаивает Андреа Белотти и бьет по плечу Джанлуиджи. На послематчевой пресс-конференции алленаторе шутит: "Если бы знал, что Доннарумма отразит пенальти, не дал бы ему дебютировать за россо-нери".

23 декабря. Доха, Катар. Поединок за Суперкубок Италии, решающие удары в серии пенальти. К мячу идет Пауло Дибала, на линии ворот – Доннарумма. Винченцо Монтелла не сдерживает своей улыбки – Аэроплан точно что-то знает. Проходит пару мгновений, и молодой портьере Милана в прыжке своей длинной рукой отбивает удар аргентинца. Последующий выстрел с точки Марио Пашалича приносит россо-нери первый трофей за последние пять с половиной лет.

В течение этих четырех месяцев семнадцатилетний Доннарумма успел отыграть ряд матчей на ноль и дебютировать в сборной, став одним из самых молодых игроков Скуадры в истории. Но не только для Джиджо осень стала знаменательной – в Милан она принесла ветер больших перемен. Лучший старт сезона, начиная с 2010-го года (последнего чемпионского), место в тройке по ходу большей части первого круга и положительные отзывы в прессе – такого положения дел и хорошего настроения в Миланелло не было очень давно. И, наконец, долгожданный трофей, который должен превратить ветер в толчок для серьезного продвижения вперед.

Резонно будет отметить, что трофей в виде Суперкубка может выглядеть как слабое утешение на фоне доминирования Ювентуса – туринцы раз за разом побеждают в чемпионате и Кубке. Да и в Доху россо-нери попали не благодаря тренерскому гению Монтеллы. В финал Коппы Милан пробился под руководством Михайловича, а там играл при Кристиано Брокки. Однако, тот прорыв, что показала молодая команда при Винченцо, сложно недооценить.

Молодая итальянская команда – три главных слова для Сильвио Берлускони на данный момент. Патрон миланского клуба пару лет назад загорелся желанием вернуть свое детище в число первых команд Италии, а затем и на международную арену — сделать Милан вновь великим. Ну, как вернуть — денег на трансферы минимум, для легионеров Милан перестал быть приоритетом и мечтой, чтобы туда попасть, а результаты россо-нери были худшими за весь период правления Сильвио. По сути, рискованная ставка на молодых воспитанников оказалась единственным выходом для продвижения вперед.

Постепенно база в Миланелло начала опустошаться от залетных птиц. Лица Кевина Константа, Джамеля Месба, Бакайе Траоре и остальных тифози Милана хотят оставить в самых страшных снах. Начиная с прошлого сезона, команда начала серьезную очистку состава, делая ставку на молодых игроков, но мгновенно результата это не принесло – под руководством Михайловича и Брокки россо-нери также не смогли пробиться в еврокубки.

Новый сезон также не сулил ничего хорошего: очередная рокировка тренера, провальная трансферная кампания, травмы важных игроков на старте чемпионата, далеко не самый конкурентный состав, а болельщики раскупили всего 12 тысяч абонементов (худший показатель в эру Берлускони). К этому можно добавить и продолжение печальной саги с продажей клуба – оная должна была произойти еще летом, но до сих пор китайские представители из консорциума Sino-Europe Sports не заняли руководящие должности в Casa Milan.

Итог первой половины сезона превзошел все ожидания – на место в зоне Лиги чемпионов никто не рассчитывал. А главное, результат потешил самолюбие Сильвио Берлускони – его идея Х превращается в реальность. В составе команды регулярно на матч выходит по семь-восемь игроков с итальянским паспортом, половина из которых являются воспитанниками Милана, а средний возраст стартовой одиннадцатки не превышает 24-25 лет.

Семнадцатилетний Доннарумма – первый номер россо-нери на длительное время; на год старший Мануэль Локателли успешно заменяет Монтоливо в середине поля. Защитная линия полностью итальянская – Абате, Палетта, Романьоли и Де Шильо. Двое из них являются воспитанниками клуба, а за Алессио не поскупились отдать целых тридцать миллионов евро. Проспект столичной Ромы за полтора года оправдал вложенные в него средства – на тринадцатом номере Милана строится игра команды в обороне (и как здесь не вспомнить про Сандро Несту?). Полузащита и атака также в молодых игроках – испанец Сусо наконец-то раскрыл свой потенциал, Марио Пашалич доказывает, что он кое-чего да значит, а Мбайе Ньянг старается не стоять на месте и прогрессировать со всей командой. Всем вышеперечисленным не больше двадцати трех лет.

В пятничный вечер в Дохе были слезы. Слезы радости молодых игроков россо-нери. Вчерашние школьники впервые выиграли что-то серьезное в своей жизни. Доннарумма взял верх в своей серии пенальти, обыграв самого Буффона. Слезы блестели в глазах Локателли — они лились целым ручьем. Детская радость и глаза на мокром месте были у Джанлуки Лападулы. Двадцатишестилетний форвард, который большую часть карьеры провел в клубах низших дивизионов, воплотил свою давнюю мечту в реальность. В конце концов, с трудом сдерживался тридцатиоднолетний Риккардо Монтоливо – капитан Милана поднял Суперкубок впервые над своей головой. В общем случае, четырнадцать игроков в красно-черных футболках стали обладателями своих первых золотых медалей.

Молодежь из Миланелло победой в Суперкубке ознаменовала конец эры Берлускони и приближение китайского периода клуба. Двадцать девять титулов за тридцать лет правления – невероятный результат. Адриано Галлиани также плакал и успел заявить, что победа в Катаре станет самой запоминающейся в его жизни.

"Перед тем как приземлиться, Аэроплан должен взлететь", — сказал Винченцо Монтелла на своей первой пресс-конференции в июле. Взлетную полосу машина L'Aeroplanino преодолела за полгода. Остается лишь надеяться, что молодой пилот Винченцо и его ученики в полете задержатся, как можно дольше. Все предпосылки для этого есть: талантливая молодежь, вполне реальные богатые инвесторы и цель вернуть Милан в ранг лучших клубов планеты.

С улыбкой на лице игроки россо-нери и руководство клуба отпраздновали Рождество и с ней же встречают многообещающий 2017-й год.