Италия

Главный тренер Интера Лучано Спаллетти желает иметь в своем распоряжении вратаря, хорошо играющего ногами.

Если Самир Ханданович не начнет дополнительно тренировать игру ногами, ему придется задуматься о смене команды, — утверждает Tuttosport.

Словенец регулярно входит в число лучших вратарей Серии А. Самир лишь полтора года назад продлил контракт с Интером, отказавшись от предложений других клубов, среди которых – Манчестер Юнайтед.

Новый тренер Интера Лучано Спаллетти хотел бы видеть в своей команде Войцеха Щесны, с которым в нынешней кампании работал в Роме.

"Щесны – современный игрок, потому что он может использовать свои ноги, а сейчас это очень важно в футболе", — говорил Спаллетти.

Пока что неизвестно, какой вариант выберет Ханданович, который из-за своей привязанности к Интеру никогда не играл в Лиге чемпионов.