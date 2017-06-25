Наставник Ювентус Массимиллиано Аллегри пролил свет на проблемы своей команды в финальном поединке Лиги чемпионов против мадридского Реала.
Массимиллиано Аллегри, Getty Images
25 июня 2017, 16:42
В решающем матче самого престижного европейского клубного турнира бьянко-нери весьма неожиданно для многих уступили с разгромным счетом 1-4.
По мнению тренера команды Массимиллиано Аллегри, его подопечным не удалось выполнить план на игру, при этом атакующим футболистам не хватило физических кондиций.
"Наш план состоял в том, чтобы до перерыва повести в счете. Как-минимум мы должны были выйти в лидеры до 60-той минуты, но этого сделать не удалось", — начал Аллегри.
"Когда мы обыграли Реал два года назад, это был совсем другой сезон, и у нас было больше вариантов для того, чтобы изменить ход игры во втором тайме".
"В этом же году мы сменили стиль футбола по ходу сезона, и четыре наших атакующих игрока потратили много физических сил, регулярно выходя на поле в течение долгих месяцев".
"Я не был готов к тому, что Марко Пьяца может получить травму. Это игрок, который может решить исход поединка. Без него мне пришлось требовать больше от атакующей четверки, потому некоторым из них в итоге не хватило физических кондиций", — поведал Массимиллиано.
В завершившемся сезоне, несмотря на поражение в финале Лиги чемпионов, Ювентус выступил весьма успешно, выиграв чемпионат Италии и национальный кубок.