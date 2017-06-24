Украина

Луганская Заря подписала двухлетние контракты сразу с четырьмя игроками.

Заря объявила о подписании четырех футболистов, которые в прошлом сезоне защищали цвета Днепра. Об этом сообщает официальный сайт луганчан.

Двухлетние контракты подписаны с голкипером Андреем Луниным, защитником Александром Сватком и хавбеками Евгением Чеберко и Владиславом Кочергиным.

Детали контрактов футболистов пока неизвестны.

Ранее Заря усилилась еще одним бывшим полузащитником Днепра Максимом Луневым.