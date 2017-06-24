Луганская Заря подписала двухлетние контракты сразу с четырьмя игроками.
Андрей Лунин, dnepr.info
24 июня 2017, 16:45
Заря объявила о подписании четырех футболистов, которые в прошлом сезоне защищали цвета Днепра. Об этом сообщает официальный сайт луганчан.
Двухлетние контракты подписаны с голкипером Андреем Луниным, защитником Александром Сватком и хавбеками Евгением Чеберко и Владиславом Кочергиным.
Детали контрактов футболистов пока неизвестны.
Ранее Заря усилилась еще одним бывшим полузащитником Днепра Максимом Луневым.