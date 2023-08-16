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Дізнайся, на що ставити у грі за участю української команди.

У четвер, 17 серпня, Динамо проведе матч-відповідь третього раунду Ліги конференцій проти Аріса Салоніки. Нагадаємо, що перша зустріч у Греції завершилася мінімальною перемогою господарів – 1:0.

Динамо Київ — Аріс Салоніки: відео онлайн-трансляція матчу-відповіді Ліги конференцій

За версією букмекерів, Динамо – фаворит на те, щоб пройти до наступного раунду: перемога киян оцінюється коефіцієнтом 1.80, а перемога грецького клубу – 4.85.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.65.

Тож на що ставити?

Ми віримо, що Динамо здатне відіграти один гол і пройти до наступного раунду. Тому пропонуємо ставити на прохід колективу Мірчі Луческу. Коефіцієнт – 2.20.

Динамо — Аріс Салоніки: де дивитись матч кваліфікації третього раунда Ліги Конференцій

Ми вважаємо, що Динамо зуміє забити та зберегти свої ворота "сухими". На таку подію пропонується показник 1.73, тому можна спробувати зіграти.

Чи під силу Динамо забити бодай по одному голу з кожних таймів? Чому б і ні? Тим більше коли є такий соковитий коефіцієнт, як 3.05. Можна грати!

Матч-відповідь Динамо — Аріс відбудеться в Бухаресті (Румунія) на стадіоні Жулешті, початок зустрічі — о 20:00 за київським часом.