Российский клуб вышел на второй тайм с нарисованными маркером номерами.
Футболисты Рубина. Фото ФК Рубин
06 августа 2021, 12:28
Польский Ракув и казанский Рубин встречались в матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Матч между командами завершился вничью — 0:0 сыграли команды в первом матче.
Однако, большой резонанс вызвал не результат, и даже не качество игры обеих команд, а — качество экипировки казанского клуба.
Из-за сильного ливня, который шел во время матча у футболистов российской команды начали отклеиваться номера и буквы на футболках, нанесенные сзади.
Пресс-служба Рубина оригинально вышла из ситуации опубликовав фото истерзанной формы с подписью: "Играй не за фамилию на спине, а за эмблему на груди".
Не упустила возможность протроллить Рубин и РФПЛ. На официальном аккаунте лиги в Twitter опубликовали снимок маркера и обратились к руководству Рубина: "Вам, похоже, это понадобится в перерыве", — было сказано в сообщении.
И вправду! После перерыва футболисты Рубина вышли на поле с нарисованными номерами. Однако, арбитр матча заставил футболистов российского клуба поменять экипировку и после только после этого матч продолжился.
Однако, в Рубине предлагают фанатам купить авторские футболки в клубных фан-шопах. К слову, желающих купить футболку оказалось более, чем достаточно.
Ответная игра между Рубином и Ракувом состоится 12 августа в Казани.