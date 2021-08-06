Лига конференций

Российский клуб вышел на второй тайм с нарисованными маркером номерами.

Польский Ракув и казанский Рубин встречались в матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Матч между командами завершился вничью — 0:0 сыграли команды в первом матче.

Однако, большой резонанс вызвал не результат, и даже не качество игры обеих команд, а — качество экипировки казанского клуба.

Из-за сильного ливня, который шел во время матча у футболистов российской команды начали отклеиваться номера и буквы на футболках, нанесенные сзади.

Играй не за фамилию на спине, а за эмблему на груди! ❤️💚 pic.twitter.com/oGqnCGXSE8 — «Рубин» Казань (@fcrk) August 5, 2021

Пресс-служба Рубина оригинально вышла из ситуации опубликовав фото истерзанной формы с подписью: "Играй не за фамилию на спине, а за эмблему на груди".

Не упустила возможность протроллить Рубин и РФПЛ. На официальном аккаунте лиги в Twitter опубликовали снимок маркера и обратились к руководству Рубина: "Вам, похоже, это понадобится в перерыве", — было сказано в сообщении.

И вправду! После перерыва футболисты Рубина вышли на поле с нарисованными номерами. Однако, арбитр матча заставил футболистов российского клуба поменять экипировку и после только после этого матч продолжился.

Кстати, в нашем фаншопе вы можете приобрести игровые майки без нанесения или с самодельным принтом! 😏 pic.twitter.com/i5RnacJPRE — «Рубин» Казань (@fcrk) August 5, 2021

Однако, в Рубине предлагают фанатам купить авторские футболки в клубных фан-шопах. К слову, желающих купить футболку оказалось более, чем достаточно.

Ответная игра между Рубином и Ракувом состоится 12 августа в Казани.