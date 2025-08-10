Інше

Молодий півзахисник Спарти може змінити клуб вже найближчими днями.

22-річний півзахисник Спарти Адам Карабец, який минулий сезон провів в оренді у Гамбурзі, близький до переходу в Ліон. Як повідомляють чеські ЗМІ, усі деталі угоди вже узгоджені, і тепер гравцеві залишилося пройти медичне обстеження, заплановане на початок тижня.

Минулого сезону німецький клуб мав опцію викупу футболіста, але врешті відмовився від цього кроку, навіть після того як Спарта погодилася на зниження суми. Карабец повернувся до Праги, однак продовжував шукати можливість продовжити кар’єру за кордоном.

Інтерес до молодого хавбека виявляли кілька клубів з Європи, але найбільш конкретною виявилася пропозиція Ліона. Там він може возз’єднатися з Павлом Шульцом, який нещодавно перебрався з Вікторії Пльзень за 7,5 мільйона євро плюс можливі бонуси.

Карабец вже обговорив із головним тренером Паулу Фонсекою свою потенційну роль у команді. Для Ліона майбутній сезон обіцяє бути насиченим — клуб посів шосте місце у Лізі 1 та отримав путівку до групового етапу Ліги Європи.