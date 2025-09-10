Інше

Анонс підписання гравця очікується синхронно з іншим новачком.

Трансферне вікно в Саудівській Аравії все ще відкрито, а отже різноманітних чуток на ринку переходів менше не стає.

Аш-Шабаб поставив собі за мету підсилення півзахисту й якщо про ймовірний перехід французького півзахисника італійського Мілана Ясіна Адлі вже було відомо раніше, то цього разу клуб націлений на колишнього півзахисника та капітана англійського Бернлі Джоша Браунгілла.

29-річний виконавець залишив клуб цього літа після п’яти років виступів і наразі перебуває в статусі вільного агента.

Очікується підписання з ним контракту найближчої доби.

За Бернлі Браунгілл відіграв 211 матчів, забив 32 голи та віддав 23 гольові передачі.