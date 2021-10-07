Англия

Не опять, а снова. Ранее в подобную ситуацию попали игроки Эвертона и Манчестер Сити.

Полиция провела задержание одного из футболистов английской Премьер-лиги, который защищает цвета Брайтона.

Как сообщает Sky Sports, стражи порядка арестовали игрока "чаек", примерно лет 20 и больше, около ночного клуба The Arch на южном побережье города.

Футболиста, имя которого не может быть названо по юридическим причинам, подозревают в сексуальном насилии — гражданин на данный момент держится под стражей. В заявлении полиции Сассекса говорится следующее:

"Двое мужчин были арестованы после того, как женщина сообщила о сексуальном насилии на одной из алей Брайтона рано утром в среду.

Мужчина лет сорока и мужчина лет двадцати, оба из Брайтона, были арестованы по подозрению в сексуальном насилии и в настоящее время остаются под стражей в полиции".

Руководство Брайтона уведомлено о произошедшем, однако комментариев на данном этапе расследование никаких не последовало:

"Этот вопрос подлежит юридическому процессу, и поэтому клуб не может в настоящее время давать дальнейшие комментарии".

По неофициальной информации, задержанным может быть 25-летний центральный полузащитник Брайтона Ив Биссума, которого, якобы, распознали по короткому секундному видео, снятого в момент самого задержания.