Стали відомі стартові склади команд для поєдинку першого туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Іспанія та Кабо-Верде.
Ламін Ямал, Getty Images
15 червня 2026, 18:18
Національні збірні Іспанії та Кабо-Верде зіграють матч першого туру чемпіонату світу-2026 у Атланті.
Іспанія: Сімон — Льоренте, Кубарсі, Лапорт, Кукурелья — Педрі, Родрі, Руїс — Торрес, Оярсабаль, Гаві.
Запасні: Рая, Ж. Гарсія, Пубіль, Грімальдо, Е. Гарсія, Порро, Меріно, Баена, Субіменді, Ольмо, Піно, Вільямс, Ямал, В. Муньйос, Іглесіас.
Запасні: Роза, ду Сантуш, Стопіра, Л. Кошта, В. Піна, Піреш, Паулу, Родрігеш, Д. Дуарте, Я. Семеду, В. Семеду, Да Кошта, Варела, Беншимол.
Кабо-Верде: Возінья — Морейра, Лопеш, Боржеш, С. Кабрал — К. Піна, Л. Дуарте — Мендеш, Монтейру, Ж. Кабрал — Лівраменто.
Гра Іспанія — Кабо-Верде почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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