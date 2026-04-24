Англія

Арсенал готується до ключового відрізка сезону в АПЛ.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився налаштуванням команди перед вирішальною частиною сезону, в якій "канонірам" доведеться боротися за трофеї одразу у двох турнірах.

Наставник наголосив, що команда має максимально використати кожен із п’яти заключних матчів сезону.

"Ці п'ять ігор розпочинаються завтра. Все, що у вас є, потрібно викласти на стіл і досягти успіху. Ясність у тому, що нам потрібно робити, не може бути кращою. Залишилось п'ять матчів. Завтра перша гра. Все, давайте боротися", — заявив Артета.

Іспанський фахівець також підкреслив важливість психологічної готовності до фінішу сезону, зазначивши, що команда ще має можливість досягти своїх цілей у боротьбі на кількох фронтах:

"Чотири тижні, два важливі турніри, в яких потрібно боротися, і все ще попереду. Якби нам хтось сказав на початку сезону, ми погодилися б – ми так схвильовані", — додав тренер.

Перед завершальними турами Англійська Прем'єр-ліга Арсенал та Манчестер Сіті мають рівні показники за очками та різницею м’ячів, що робить боротьбу за титул максимально напруженою.

У найближчому матчі Арсенал зіграє вдома проти Ньюкасла. Поєдинок відбудеться завтра, 25 квітня о 19:30.