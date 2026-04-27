ПОНЕДІЛОК, 27 КВІТНЯ, 22:00 ▪️ ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Манчестер Юнайтед під керівництвом Майкла Карріка переживає справжнє відродження. Після провального минулого сезону команда стрімко піднялася до трійки лідерів і виглядає одним із найстабільніших колективів 2026 року. Перемога над Челсі в минулому турі стала ще одним підтвердженням серйозності їхніх намірів — тепер “червоним дияволам” потрібно лише кілька очок, щоб гарантувати собі місце в Лізі чемпіонів.

Ключовою фігурою у складі господарів залишається Бруну Фернандеш, який проводить феноменальний сезон. Португалець вже віддав 18 гольових передач і фактично забезпечив собі звання найкращого асистента ліги. Його зв’язка зі стандартів із Каземіро — справжня зброя Юнайтед, а загальна варіативність атаки з Мбемо, Куньєю та Шешко робить команду небезпечною практично в кожному епізоді.

Брентфорд, у свою чергу, проводить дуже гідний сезон і досі залишається у грі за єврокубки. Команда Кіта Ендрюса не програє вже шість матчів поспіль, хоча велика кількість нічиїх трохи пригальмувала їхній прогрес у таблиці. Втім, перемога на Олд Траффорд може знову повернути “бджіл” у боротьбу за високі позиції.

Окрему увагу варто звернути на Ігора Тьяго, який веде боротьбу за звання найкращого бомбардира ліги, та на загальну організованість Брентфорда. Головним викликом для Єгора Ярмолюка і компанії стане нейтралізація Фернандеша — якщо їм вдасться обмежити його вплив, шанси на позитивний результат суттєво зростуть.

Очікується напружений матч із високою ціною кожної помилки. Манчестер Юнайтед виглядає фаворитом, особливо з огляду на домашню статистику проти Брентфорда, але гості здатні нав’язати серйозну боротьбу. Усе може вирішити ефективність у завершальній стадії та контроль центру поля.