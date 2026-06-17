Франція

Французький фахівець підписав дворічний контракт і повернувся до клубу, де свого часу розпочинав футбольний шлях.

Ніцца оголосила про призначення Олівера Панталоні на посаду головного тренера команди. Про це повідомила пресслужба французького клубу.

59-річний спеціаліст підписав контракт на два сезони та працюватиме з орлятами щонайменше до літа 2028 року. Для Панталоні це особливе призначення, адже його кар'єра тісно пов'язана з Ніццою ще з молодих років.

Майбутній наставник отримав свою першу ліцензію саме в структурі Ніцци після завершення навчання, а згодом проходив підготовку в академії клубу. Тепер, через багато років, він повертається до "червоно-чорних" уже в статусі головного тренера першої команди.

Останнім місцем роботи Панталоні був Лор'ян. У Ніцці сподіваються, що його досвід та футбольна філософія допоможуть команді успішно виступати у сезоні-2026/27 та боротися за високі місця в чемпіонаті Франції.