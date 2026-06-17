Франція

Нападника паризького клубу запропонували Мілану та Ювентусу перед відкриттям літнього трансферного вікна.

Майбутнє форварда ПСЖ Гонсалу Рамуша у французькому клубі залишається невизначеним. За інформацією італійських джерел, португальський нападник був запропонований одразу двом представникам Серії А — Мілану та Ювентусу.

24-річний футболіст може змінити клубну прописку вже цього літа. Раніше інтерес до Рамуша також приписували мадридському Атлетіко, який продовжує шукати варіанти для посилення атаки.

У сезоні-2025/26 португалець взяв участь у 45 матчах ПСЖ у всіх турнірах. За цей час він записав на свій рахунок 12 забитих м'ячів і дві результативні передачі.

Мілан та Ювентус уважно стежать за ситуацією навколо нападника. Обидва клуби планують підсилити склад перед стартом нового сезону та виступами в основному етапі Ліги Європи.

Наразі невідомо, чи перейшли сторони до предметних переговорів, однак ім'я Рамуша вже з'явилося серед можливих варіантів для посилення атакувальної ланки італійських грандів.