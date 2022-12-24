Німеччина

Колишній керманич Баварії має серйозні проблеми зі здоров’ям.

Колишній футболіст та головний тренер Юпп Гайнкес починаючи від літа 2018 року підвів риску під своєю видатною тренерською кар’єрою, після 40-річного досвіду управління такими командами як менхенгладбахська Боруссія, Баварія, Атлетік, Айнтрахт Франкфурт, Тенеріфе, Реал, Бенфіка, Шальке та Баєр.

Наразі 77-річний фахівець спочиває на футбольній пенсії, проте останні новини щодо стану його здоров’я викликають виключно тривожні емоції.

У середині листопада Гайнкес був змушений перенести операцію на серці в університетській лікарні Дюссельдорфа, яка полягала в шунтуванні двох артерій у грудній клітині.

Відновлення у відділені інтенсивної терапії для колишнього головного тренера тривало два тижні.

"Це був найгірший момент у моєму житті. Я не міг спати, час, здавалось, узагалі не йде. Це була неначе мученицька смерть.

Так що так, фінал чемпіонату світу був і для мене випробуванням на витривалість. Проте, маю відзначити лікарів — сказали мені, що нічого складного в тій операції немає, але в підсумку вийшло так, як вийшло. Хочу подякувати їм та усьому персоналу, який мене доглядав.

Що ж до чемпіонату світу, то маю відзначити Ліонеля Мессі. Він відчув, що молоді гравці захоплюються його грою, і відповідно подякував команді за це. Це як тато поводиться зі своїми дітьми", — заявив німецький фахівець.

Нагадаємо, що Гайнкес є володарем головних трофеїв чемпіонату Європи-1972 та чемпіонату світу-1974 в складі збірної Німеччини та Кубку чемпіонів-1998 і 2013 на чолі мадридського Реала та мюнхенської Баварії відповідно.