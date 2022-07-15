Италия

Ліга хоче обмежити суми на трансфери та зарплати.

З сезону-2023/24 в елітному дивізіоні чемпіонату Італії планується запровадити обмеження для зарплат та трансферів, повідомляє La Repubblica.

За інформацією джерела, таке рішення ухвалили функціонери на зустрічі Федерації футболу Італії та Серії А.

Представники елітного дивізіону чемпіонату Італії зможуть витрачати на трансфери та зарплати футболістів не більше ніж 80% свого доходу.

Зазначається, що вже з сезону-2024/25 обмеження може становити 70% доходу.

Нагадаємо, що раніше Серія А оголосила календар сезону-2022/23: Маліновський стартує проти Сампдорії, Мілан прийме Удінезе.