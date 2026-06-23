Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Норвезький форвард поділився своїми думками після гри з Сенегалом.

Нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанд прокоментував перемогу своєї команди у матчі ЧС-2026 проти Сенегалу (3:2), у якому він оформив другий дубль поспіль.

"Це знову було щось особливе. Ще один чудовий вечір, і я дуже пишаюся цим. Я отримую задоволення.

Мені подобається грати за збірну Норвегії з моменту мого дебюту, і це видно. Чемпіонат світу — це чудово!", — наводить слова Голанда прес-служба ФІФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Норвегія – Сенегал.