Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард французької збірної поділився своїми думками після гри з Іраком.

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе прокоментував перемогу своєї команди у матчі ЧС-2026 проти Іраку (3:0).

"Це був дуже довгий вечір. З точки зору підтримки емоційного настрою це було дуже складно, тому що нам довелося зберігати концентрацію в роздягальні майже дві години. Це дуже складно і вимагає великих зусиль.

Ми зберігали спокій, я жартував із гравцями. Це питання безпеки, тому я нікого в цьому не звинувачую. Як тільки виникає ризик, ми підлаштовуємося під місцеві закони. Це незвичайні обставини, і я сподіваюся, що таке більше не повториться.

Мессі завжди забиває голи і завжди буде забивати. Тому я не звертаю уваги на те, що він робить, а просто зосереджений на тому, щоб допомогти своїй команді, Зараз я про рекорди не думаю. Вважаю, що на даний момент важливо зосередитися на колективі. Я завжди забивав голи на чемпіонатах світу, але пріоритетом є те, щоб ми показали себе з найкращого боку як команда.

Щоб виграти чемпіонат світу, потрібно обіграти найкращі команди, тож це буде дуже складно. Гравцям і тренерському штабу довелося докласти величезних зусиль. Але ми впоралися із завданням і дуже задоволені тим, як зіграли", — наводить слова Мбаппе RMC Sport.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Франція — Ірак.