Італія

Слабкі результати неаполітанського клубу.

У п'ятницю, в рамках 15-го туру італійської Серії А, Наполі в Турині програв Ювентусу (0:1).

Ця поразка стала третьою поспіль у всіх турнірах. Такого не траплялося з "партенопейцями" вже сім років.

Раніше, Наполі програв Інтеру (0:3) в чемпіонаті Італії та мадридському Реалу (2:4) у Лізі чемпіонів.

Востаннє, неаполітанський клуб програвав три матчі поспіль у жовтні 2016 року під керівництвом Мауріціо Саррі. Тоді, за підсумками сезону, Наполі посів третю сходинку у Серії А, відставши від чемпіона Ювентуса на п'ять очок.