Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку другого туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Португалія та Узбекистан.

Національні збірні Португалії та Узбекистану зіграють у другому турі чемпіонату світу-2026 у Г'юстоні.

Роберто Мартінес, після нічиєї проти ДР Конго (1:1), залучив до стартового складу Діаша до центру оборони, тоді як Феліш гратиме ліворуч в атаці.

Фабіо Каннаваро, на тлі поразки від Колумбії (1:3), використав із перших хвилин Хамробекова в півзахисті, тоді як Ганієв гратиме під нападником.

Португалія: Д. Кошта — Канселу, Діаш, Вейга, Мендеш — Невеш, Вітінья — Нету, Б. Фернандеш, Феліш — Роналду.

Запасні: Са, Р. Сілва, Семеду, Араужу, Далот, Інасіу, Кошта, Нунес, Невеш, Рамуш, Б. Сілва, Трінкан, Леау, Гедеш, Консейсан.



Узбекистан: Нематов — Ашурматов, Хусанов, Абуллаєв — Карімов, Хамробеков, Шукуров, Насруллаєв — Файзуллаєв, Ганієв — Шомуродов.