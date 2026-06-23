Національні збірні Португалії та Узбекистану зіграють у другому турі чемпіонату світу-2026 у Г'юстоні.

Роберто Мартінес, після нічиєї проти ДР Конго (1:1), залучив до стартового складу Діаша до центру оборони, тоді як Феліш гратиме ліворуч в атаці.

Фабіо Каннаваро, на тлі поразки від Колумбії (1:3), використав із перших хвилин Хамробекова в півзахисті, тоді як Ганієв гратиме під нападником.

Португалія: Д. Кошта — Канселу, Діаш, Вейга, Мендеш — Невеш, Вітінья — Нету, Б. Фернандеш, Феліш — Роналду.

Запасні: Са, Р. Сілва, Семеду, Араужу, Далот, Інасіу, Кошта, Нунес, Невеш, Рамуш, Б. Сілва, Трінкан, Леау, Гедеш, Консейсан.

Узбекистан: Нематов — Ашурматов, Хусанов, Абуллаєв — Карімов, Хамробеков, Шукуров, Насруллаєв — Файзуллаєв, Ганієв — Шомуродов.

Запасні: Юсупов, Ергашев, Аліжонов, Сайфієв, Ешмуродов, Ульмасалієв, Урозов, Мозговой, Іскандеров, Жиянов, Урунов, Хамдамов, Есанов, Амонов, Сєргєєв.

Гра Португалія — Узбекистан почнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.