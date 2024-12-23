Італія

Бергамаски лідирують у таблиці.

Аталанта продовжила переможну серію в чемпіонаті Італії. Клуб із Бергамо обіграв Емполі (3:2) у 17-му турі.

Це 11-та перемога Аталанти поспіль у Серії А. Бергамаскі не втрачають очки з кінця вересня після нічиєї з Болоньєю (1:1).

Команда Джан П'єро Гасперіні лідирує в турнірній таблиці, набравши 40 очок. Аталанта випереджає Наполі на 2 бали.

У наступному турі команда зіграє на виїзді з Лаціо. Зустріч відбудеться 28 грудня.