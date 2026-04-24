Турецький нападник Ювентуса ризикує не зіграти у важливому протистоянні Серії А через пропущені тренування напередодні виїзду.

Кенан Їлдиз може пропустити важливий матч проти Мілана. Як повідомляє авторитетний італійський журналіст Джанлука ді Марціо, нападник напередодні не брав участі у тренуванні туринського клубу.

Окрім турецького таланта, заняття також пропустив сербський форвард Душан Влахович. Відсутність двох провідних гравців атаки створює серйозні проблеми для тренерського штабу "старої синьйори" перед візитом на Сан-Сіро.

З іншого боку, є і позитивні новини для туринців. Група гравців, серед яких Еміль Гольм, Васіліє Аджич, Кефрен Тюрам та Маттіа Перін, повністю відновилася. Лучано Спаллетті зможе розраховувати на них у прийдешній грі.

У сезоні-2025/26 боротьба у верхній частині таблиці Серії А загострилася до межі. Наразі Мілан посідає друге місце в чемпіонаті, тоді як Ювентус йде четвертим. Результат цього поєдинку матиме важливе значення для розподілу місць у зоні Ліги чемпіонів.