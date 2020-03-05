Нидерланды. Новость

Амстердамцы находятся в тяжелой ситуации.

В полуфинальном поединке Кубка Нидерландов Аякс на выезде проиграл Утрехту, пропустив два безответных гола и вылетев из турнира.

Для амстердамской команды поражение стало уже четвертым в последних пяти поединках во всех турнирах. Подобная негативная форма была у нидерландцев в 2000 году.



К слову, единственную победу Аякс добыл в Лиге Европы дома против Хетафе, но это не помогло подопечным тен Хага выйти в следующий раунд. Примечательно, что в чемпионате страны клуб идет на первом месте.

Ранее сообщалось, что амстердамцы заключили контракт с полузащитником Сантоса.