Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Рашфорд і Райс повернулися до тренувань у загальній групі та можуть зіграти у другому турі.

Збірна Англії підходить до матчу другого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 проти Гани з хорошими кадровими новинами. До занять у загальній групі повернулися Маркус Рашфорд і Деклан Райс.

Обидва футболісти мали проблеми зі здоров’ям після стартового поєдинку турніру проти Хорватії. Рашфорда турбували незначні м’язові ушкодження, тоді як Райс був замінений у другому таймі через дискомфорт у попереку та підколінному сухожиллі.

Втім, наразі обидва гравці працюють без обмежень і мають шанси потрапити до стартового складу команди Томаса Тухеля на зустріч із Ганою.

Водночас ситуація з Букайо Сакою залишається невизначеною. Вінгер Арсенала продовжує займатися за індивідуальною програмою, тому його участь у майбутньому матчі залишається під питанням.

Нагадаємо, у першому турі англійці здолали збірну Хорватії з рахунком 4:2 та очолили турнірне становище у своїй групі.