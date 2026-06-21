Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Коуч шведської збірної поділився своїми думками після гри з Нідерландами.

Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер прокоментував поразку своєї команди у матчі ЧС-2026 проти Нідерландів (1:5).

"Ми грали проти сильної команди. Вони створили нам багато проблем на флангах. Перший гол став наслідком довгої передачі, з якою ми не впоралися. Ми не найкращим чином розпочали перший тайм.

Це один із тих моментів, з яких ми багато чому навчимося. Іноді потрібно проходити через такий досвід. Я не очікував, що гра піде за таким сценарієм, але ми маємо зробити з неї висновки", — наводить слова Поттера прес-служба ФІФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Нідерланди – Швеція.