Коуч шведської збірної поділився своїми думками після гри з Нідерландами.
Грем Поттер, getty images
21 червня 2026, 14:15
Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер прокоментував поразку своєї команди у матчі ЧС-2026 проти Нідерландів (1:5).
"Ми грали проти сильної команди. Вони створили нам багато проблем на флангах. Перший гол став наслідком довгої передачі, з якою ми не впоралися. Ми не найкращим чином розпочали перший тайм.
Це один із тих моментів, з яких ми багато чому навчимося. Іноді потрібно проходити через такий досвід. Я не очікував, що гра піде за таким сценарієм, але ми маємо зробити з неї висновки", — наводить слова Поттера прес-служба ФІФА.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Нідерланди – Швеція.