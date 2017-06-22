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Football.ua представляет анонс поединка Кубка конфедераций в группе В между сборными Камеруна и Австралии.

После поражений в первом туре Кубка конфедераций, и Камеруну, и сборной Австралии нужны победы, поэтому поединок между ними обещает стать очень интересным.

Камерун — Австралия

Четверг, 18:00, Санкт-Петербург, Крестовский, арбитр — Милорад Мажич (Сербия).

Обе команды явно слишком нервничали в первых матчах на турнире и неуверенно выглядели в начале поединков. Однако затем дело шло на лад, и особенно Австралия оставила очень приятное впечатление, до финального свистка держа в напряжении чемпионов мира.

Теперь уже ни о каком стартовом волнении и речи быть не может. И Камерун, и Австралия настраиваются только на победу, чтобы перед последним туром не потерять все шансы на продолжение борьбы на Кубке конфедераций.

Интересные факты

- Сборные Австралии и Камеруна ни разу не встречались между собой.

- Австралия не может победить на Кубке конфедераций с 2001 года, когда в матче за третье место обыграла Бразилию.

Ориентировочные составы

Камерун: Ондоа — Мабука, Тейку, Нгаджуи, Фаи — Сиани, Джум, Ангисса — Бассонг, Абубакар, Муканджо.

Австралия: Райан — Райт, Дегенек, Сайнсбери — Миллиган, Муй, Бехич, Ирвин, Рогич, Леки — Юрич.

Слова

Хьюго Броос, тренер сборной Камеруна:

"Надеюсь, поединок против Австралии му начнем более удачно, чем против Чили. В первом матче стартовые 20 минут были просто кошмарными, но теперь мы попытаемся сразу захватить инициативу. Судя по тем матчам австралийцев, которые я видел, это команда с сильным характером, и чтобы ее одолеть, придется максимально выложиться. Однако футбол в ее исполнении не отличается разнообразием. Если мы не выиграем — Кубок конфедераций для нас фактически закончится, поэтому наша задача проста — победить. К сожалению, нам приходится испытывать неудобства из-за плохой работы организаторов. Наш график расписан по минутам, но нас привозят на тренировку на час позже запланированного, обратно в отель — на 45 минут позже, в итоге ребята не могут поужинать до 10 часов вечера, нарушается режим".

Анге Постекоглу, наставник сборной Австралии:

"Я не знаю, какие матчи Австралии смотрел мой коллега, да это и не важно. В любом случае мы будем играть в свою игру, не подстраиваясь под соперника, а диктуя ему свои условия. Если тренер сборной Камеруна считает, что наша команда действует прямолинейно — тем хуже для него, поскольку он будет удивлен".