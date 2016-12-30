Франция

Полузащитник Монако Темуе Бакайоко стал объектом интереса Федерации футбола его исторической родины.

Бакайоко родился в 1994 году в Париже. Его исторической родиной является Кот-д'Ивуар.

С 2010 года он выступает за различные молодежные сборные Франции, но за первую команду ни разу не играл.

L’Equipe пишет, что в Кот-д'Ивуаре хотят заполучить Темуе в свою сборную. Местная Федерация даже приглашала Бакайоко на одну из своих акций, где присутствовал министр спорта.

Сам же хавбек осенью заявил, что пока не выбрал, за какую сборную в будущем он будет выступать.

Темуе стал открытием этого сезона. 22-летний игрок выступает в основе Монако и привлек внимание ведущих английских клубов.