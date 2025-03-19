Завершилася 1119 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Трамп та путін провели телефонну розмову. Трамп заявив, що домовився з путіним про негайне припинення вогню на всіх об'єктах енергетики та інфраструктури. путін розповів Трампу про підготовку обміну військовополоненими між рф та Україною.

🔸 Зеленський відреагував на згоду росії припинити обстріли енергетичних об'єктів. Якщо рф продовжить атакувати ці об'єкти, то Україна відповідатиме на них — наголосив президент.

🔸 На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалили рішення про відведення сил та засобів з невигідних позицій — повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

🔸 В одному з торгівельних центрів Білої Церкви сталася стрілянина. Правоохоронці повідомили про затримання 6 людей, яких вважають причетними до цієї події.

🔸 Українські військові зможуть здобувати вищу освіту, не перериваючи службу — повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

🔸 32% українців відчувають розчарування щодо нинішньої влади в країні. Ще 28% опитаних відчувають надію — про це свідчать дані опитування КМІС.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 120 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Російські загарбники завдали одного ракетного удару із використанням трьох ракет та 43 авіаційних ударів, застосувавши 54 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 755 дронів-камікадзе та здійснили близько 4200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська та у бік Малої Шапківки. Сили оборони успішно відбили 10 спроб противника просунутися вперед. Авіаудару зазнала Козача Лопань.

На Куп’янському напрямку ворог проводив 5 наступальних дій поблизу Петропавлівки та Загризового. Українські підрозділи зупинили всі атаки ворога.

На Лиманському напрямку російські загарбники 12 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Ямполівки, Надії та в напрямку Зеленої Долини і Нового.

На Сіверському напрямку противник два рази штурмував позиції наших підрозділів в районі населеного пункту Верхньокамянське.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував в районах Часового Яру, Курдюмівки, Предтечиного та Оріхово-Василівки, п’ять спроб росіян потіснити наших оборонців із займаних позицій успіху не мали, ще триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 21 боєзіткнення. Ворог штурмував позиції українських підрозділів районах Озарянівки, Дружби, Торецька. Наразі ще тривають два боєзіткнення.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 29 разів атакував у районах населених пунктів Олександропіль, Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Преображенка, Котлярівка, Богданівка, Ясенове, Звірове, Удачне, Олексіївка та Андріївка. Наші захисники відбили 25 штурмів, ще 4 боєзіткнення продовжуються до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 129 окупантів, з них 78 — безповоротно. Окрім цього, українські воїни знищили шість одиниць автомобільної техніки, чотири міномети, одну багі, мотоцикл та пункт управління БПЛА, також пошкодили два танки, дві одиниці автомобільної техніки та гармату.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 6 атак загарбників в районі Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку противник 2 рази безуспішно намагався просунутися вперед в напрямку Привільного та Вільного Поля. Авіація російських терористів завдала чотири удари по районах Єгорівки, Гуляйполя та Залізничного.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки в районах населених пунктів Щербаки та Степове.

На Придніпровському напрямку ворог тричі безуспішно атакував позиції наших захисників.

На Курщині Сили оборони відбили 21 штурмову дію російських загарбників.

Сьогодні варто відзначити воїнів 44-ої та 406 окремих артилерійських бригад і 110-ої окремої бригади територіальної оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Зараз у багатьох регіонах буквально чути, що насправді потрібне Росії. Близько 40 «шахедів» у нашому небі, працює ППО. 

На жаль, є влучання і саме в цивільну інфраструктуру. Пряме влучання «шахеда» у лікарню в Сумах [на фото вище], удари по містах Донецької області, ударні дрони просто зараз у небі Київщини, Житомирщини, Сумщини, Чернігівщини, Полтавщини, Харківщини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини та Черкащини. 

Саме такі нічні атаки Росії руйнують нашу енергетику, нашу інфраструктуру, нормальне життя українців. І той факт, що ця ніч не стала винятком, свідчить, що треба й далі тиснути на Росію заради миру. 

Сьогодні Путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню. Було б правильно, щоб світ у відповідь відкинув будь-які спроби Путіна затягнути війну. 

Санкції проти Росії. Допомога Україні. Зміцнення союзників у вільному світі та робота задля гарантій безпеки. І тільки реальне припинення Росією ударів по цивільній інфраструктурі як свідчення бажання завершити цю війну може наблизити мир".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!