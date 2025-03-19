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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 18 березня 2025 року.

Завершилася 1119 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Трамп та путін провели телефонну розмову. Трамп заявив, що домовився з путіним про негайне припинення вогню на всіх об'єктах енергетики та інфраструктури. путін розповів Трампу про підготовку обміну військовополоненими між рф та Україною.

🔸 Зеленський відреагував на згоду росії припинити обстріли енергетичних об'єктів. Якщо рф продовжить атакувати ці об'єкти, то Україна відповідатиме на них — наголосив президент.

🔸 На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалили рішення про відведення сил та засобів з невигідних позицій — повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

🔸 В одному з торгівельних центрів Білої Церкви сталася стрілянина. Правоохоронці повідомили про затримання 6 людей, яких вважають причетними до цієї події.

🔸 Українські військові зможуть здобувати вищу освіту, не перериваючи службу — повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

🔸 32% українців відчувають розчарування щодо нинішньої влади в країні. Ще 28% опитаних відчувають надію — про це свідчать дані опитування КМІС.