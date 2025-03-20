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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 19 березня 2025 року.

Завершилася 1120 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Україна та росія провели обмін військовополоненими у форматі 175 на 175. Поза обміном додому повернулися ще 22 бійці

🔸 Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. Речниця Білого дому розповіла, що президент США сказав українському лідерові, що може допомогти йому в управлінні електричними та атомними станціями. Президент США назвав розмову "дуже хорошою". Президент України підтримав припинення ударів по інфраструктурі та попросив Patriot.

🔸 В одеському Соборі Різдва Христового ПЦУ відбулося прощання з убитим активістом Демʼяном Ганулом. Провести Ганула в останню путь зібралися понад півтори сотні людей.

🔸 Спецпосланець США Стів Віткофф заявив, що 23 березня в Саудівській Аравії відбудуться перемовини щодо запропонованого 30-денного перемир’я в Україні

🔸 Інвестиційний фонд "Хантер", записаний на людей з оточення лідера забороненої ОПЗЖ Юрія Бойка, отримав щонайменше 1107 квартир у Києві внаслідок інвестицій у будівництво житлових комплексів — йдеться в розслідування hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



Загалом, від початку цієї доби відбулося 127 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Російські загарбники завдали одного ракетного удару із використанням однієї ракети та 57 авіаційних ударів, застосувавши 84 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 973 дронів-камікадзе та здійснили понад 4500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Дворічної. Сили оборони успішно відбили п’ять спроб противника просунутися вперед.

На Куп’янському напрямку ворог проводив шість наступальних дій поблизу Загризового та Петропавлівки. Українські підрозділи вже зупинили п’ять атак ворога, триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку російські загарбники 13 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Ямполівки та в напрямку населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Зелена Долина. Три боєзіткнення ще тривають.

На Сіверському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів в районі населеного пункту Верхньокамянське, атаку відбито.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував в напрямках Олександро-Шультиного, Міньківки та Новомаркового, три спроби росіян потіснити наших оборонців із займаних позицій успіху не мали, ще триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 16 боєзіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів в районах Кримського, Торецька, Дачного та Диліївки.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 44 рази атакував у районах населених пунктів Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Котлине, Звірове, Удачне, Успенівка, Преображенка, Олексіївка, Валентинівка, Андріївка та в напрямку Сергіївки. Наші захисники відбили 39 штурмів, ще п’ять боєзіткнень продовжуються до цього часу. Авіаударів КАБами зазнали Зоря, Нова Полтавка, Гродівка та Покровськ.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 281 окупанта, з них 152 — безповоротно. Окрім цього, українські воїни знищили танк, три БМП, два термінали супутникового зв’язку, гармату, дві одиниці автомобільної техніки, міномет, сім мотоциклів та п’ять пунктів управління БПЛА, також пошкодили один танк, дві БМП та автомобіль російських окупантів.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 11 атак загарбників в районах Привільного та Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку противник три рази безуспішно намагався просунутися вперед в напрямку Новополя. Авіація російських терористів завдала ударів по районах населених пунктів Великомихайлівка та Зелене Поле.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили сім атак в районі Степового та у бік населених пунктів Лобкове та Щербаки. Противник скинув КАБи по районах Ясної Поляни, Блакитного та Новоіванівки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаударів в районах Бургунки та Вірівки.

На Курщині Сили оборони відбили 18 штурмових дій російських загарбників, ще три атаки тривають дотепер. Також ворог завдав 18 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 20 КАБ, та здійснив 290 обстрілів, 11 з яких – із РСЗВ.

Сьогодні варто відзначити воїнів 34-ої окремої бригади берегової оборони, 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.