Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

З початку доби відбулося 156 бойових зіткнень, противник завдав двох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 96 КАБ.

Крім того, застосував 1067 дронів-камікадзе, здійснив 4702 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

На Харківському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік населених пунктів Кіндрашівка, Мала Шапківка, Глибоке та Вовчанськ.

Шість атак ворога відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Піщаного, Іванівки, Кругляківки, Загризового, а також у напрямках Петропавлівки.

Сімнадцять атак загарбників зупинили українські воїни у напрямках Нового, Новомихайлівки та поблизу Ямполівки, Копанок, Надії на Лиманському напрямку. П’ять боєзіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку противник здійснив три наступальні дії в районі Білогорівки, а також у напрямках Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки, два бої тривають дотепер.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили три спроби загарбників просунутися вперед у районах Міньківки, Ступочок та в напрямку Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 24 рази штурмували позиції наших оборонців поблизу Дачного, Дружби та Торецька. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили 22 штурми, два боєзіткнення досі тривають.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 51 наступальну дію. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Зелене Поле, Тарасівка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Преображенка та Андріївка, а також у напрямках Муравки та Котлярівки. Дотепер тривають шість боєзіткнень.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 139 окупантів та поранили 106. Знищено три бойові броньовані машини, два розвідувальні безпілотники “Supercam” та один “Zala”, шість автомобілів, вісім пунктів управління БпЛА, три мотоцикли, одну гармату та один ворожий міномет. Також значно пошкоджено танк, автомобіль та пункт управління БпЛА.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили 12 атак у напрямку Шевченка та в районах Вільного Поля, Костянтинополя і Розливу. Дотепер точиться три боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав ударів некерованими ракетами по Новополю та Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку російські загарбники чотири рази йшли вперед на позиції наших захисників у районах Щербаків та Степового.

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку українські захисники відбивають сім атак загарбників, всього на даний час вже зафіксовано 16 боєзіткнень. Ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинувши 24 керовані бомби по населених пунктах та позиціях Сил оборони. Крім того, здійснив 278 артилерійських обстрілів, зокрема чотири із реактивної системи залпового вогню.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні відзначимо українських воїнів 1-го реактивного артилерійського дивізіону, 27-ї реактивно-артилерійської бригади імені кошового отамана Петра Калнишевського та 79-го прикордонного загону, які стійко стримують натиск переважаючих сил противника.