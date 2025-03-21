Завершилася 1121 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Зеленський анонсував зустріч українських та американських дипломатів 24 березня. У цей день представники США також зустрінуться з росіянами.

🔸 росіяни масовано атакували Одесу та район дронами. Постраждало троє людей — повідомив очільник ОВА Кіпер.

🔸 У центрі Рівного поблизу одного із ТРЦ стався вибух. Правоохоронці кваліфікували це як теракт. Постраждали двоє людей.

🔸 Ветерани з бойовим досвідом, які здобули ступінь магістра, зможуть викладати базову загальну військову підготовку у вишах — в уряді готують відповідну програму.

🔸 путін видав указ, який вимагає від громадян України виїхати або «легалізуватися» у росії до 10 вересня.

🔸 У віці 92 років помер перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін.

🔸 У Києві на території національного комплексу «Експоцентр України» планують створити Музей монументальної пропаганди.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

З початку доби відбулося 156 бойових зіткнень, противник завдав двох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 96 КАБ.

Крім того, застосував 1067 дронів-камікадзе, здійснив 4702 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

На Харківському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік населених пунктів Кіндрашівка, Мала Шапківка, Глибоке та Вовчанськ.

Шість атак ворога відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Піщаного, Іванівки, Кругляківки, Загризового, а також у напрямках Петропавлівки.

Сімнадцять атак загарбників зупинили українські воїни у напрямках Нового, Новомихайлівки та поблизу Ямполівки, Копанок, Надії на Лиманському напрямку. П’ять боєзіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку противник здійснив три наступальні дії в районі Білогорівки, а також у напрямках Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки, два бої тривають дотепер.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили три спроби загарбників просунутися вперед у районах Міньківки, Ступочок та в напрямку Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 24 рази штурмували позиції наших оборонців поблизу Дачного, Дружби та Торецька. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили 22 штурми, два боєзіткнення досі тривають.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 51 наступальну дію. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Зелене Поле, Тарасівка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Преображенка та Андріївка, а також у напрямках Муравки та Котлярівки. Дотепер тривають шість боєзіткнень.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 139 окупантів та поранили 106. Знищено три бойові броньовані машини, два розвідувальні безпілотники “Supercam” та один “Zala”, шість автомобілів, вісім пунктів управління БпЛА, три мотоцикли, одну гармату та один ворожий міномет. Також значно пошкоджено танк, автомобіль та пункт управління БпЛА.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили 12 атак у напрямку Шевченка та в районах Вільного Поля, Костянтинополя і Розливу. Дотепер точиться три боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав ударів некерованими ракетами по Новополю та Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку російські загарбники чотири рази йшли вперед на позиції наших захисників у районах Щербаків та Степового.

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку українські захисники відбивають сім атак загарбників, всього на даний час вже зафіксовано 16 боєзіткнень. Ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинувши 24 керовані бомби по населених пунктах та позиціях Сил оборони. Крім того, здійснив 278 артилерійських обстрілів, зокрема чотири із реактивної системи залпового вогню.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні відзначимо українських воїнів 1-го реактивного артилерійського дивізіону, 27-ї реактивно-артилерійської бригади імені кошового отамана Петра Калнишевського та 79-го прикордонного загону, які стійко стримують натиск переважаючих сил противника.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Звернувся до учасників засідання Європейської ради. Необхідно, щоб ваша підтримка України не зменшувалася, а навпаки – тривала й зростала. Це особливо стосується протиповітряної оборони, військової допомоги та нашої загальної стійкості. Нам потрібні кошти на артилерійські снаряди, і ми були б дуже вдячні за європейську підтримку в розмірі щонайменше 5 мільярдів євро в найкоротші терміни. Інвестиції у виробництво зброї потрібні як в Україні, так і у ваших країнах. Європі потрібна технологічна незалежність, зокрема й у виробництві зброї. Усе необхідне для захисту континенту має вироблятися тут, у Європі. Ми маємо працювати над цим разом.

Україна має ефективні й сучасні технології, зокрема у сфері безпілотників та радіоелектронної боротьби, які можуть дати користь усій Європі та нашим глобальним партнерам, і саме зараз ця зброя забезпечує нашу обороноздатність. Але її подальший розвиток, постійна модернізація та підвищення ефективності – разом із вашими інвестиціями в нашу промисловість та у спільне виробництво – є запорукою нової основи європейської безпеки.

Крім того, прошу не послаблювати тиск на Росію через війну. Санкції необхідні. Санкції мають зберігатися доти, доки Росія не почне виводити свої війська з нашої землі та повністю не відшкодує збитки, завдані її агресією. Я закликаю вас продовжувати боротися зі схемами обходу санкцій і спробами Росії фінансувати свою військову діяльність. Те, що дипломатичні зусилля тривають, не означає, що Росія має зазнавати меншого тиску. Це вкрай важливий чинник для зменшення шансів на обман з боку Росії. Ми маємо й далі підштовхувати Росію до миру. Разом із вами, зі Сполученими Штатами та іншими нашими партнерами ми можемо це зробити".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!