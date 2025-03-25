До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 24 березня 2025 року.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
25 березня 2025, 01:00
Завершилася 1125 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА
ГОЛОВНІ НОВИНИ
🔸 Війська рф завдали ракетного удару по центру Сум. Унаслідок атаки постраждали 88 людей. Серед поранених — 17 дітей
🔸 Військові Сил спеціальних операцій знищили ракетним ударом відразу чотири російські вертольоти у Бєлгородській області: два Мі-8 і два Ка-52
🔸 "Укрзалізниця" повідомила, що збій в IT системі компанії спричинила масштабна кібератака, якою намагалися викликати затримки руху поїздів. Онлайн-продаж квитків досі лишається недоступним
🔸 У Саудівській Аравії відбулися перемовини між американською та російською делегаціями. Зустріч тривала понад 12 годин
🔸 Зеленський підписав закон щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби. З 2025 року вартість пачки цигарок зросте приблизно на 40 гривень.
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи його по всій лінії фронту.
Загалом, від початку цієї доби відбулося 138 боєзіткнень.
Російські загарбники завдали 76 авіаційних ударів, застосувавши 104 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 794 дрони-камікадзе та здійснили 4749 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
На Харківському напрямку сьогодні ворог тричі атакував у бік Вовчанська, отримав відсіч.
На Куп’янському напрямку противник проводив шість штурмів позицій наших оборонців у районах Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового. Наразі триває одне боєзіткнення.
На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 24 рази атакували позиції українців поблизу Колодязів, Ямполівки та в напрямках Степового, Новомихайлівки, Нового, Зарічного, Дронівки. Наразі українські захисники відбивають ще п’ять атак противника.
Сили оборони зупинили шість наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки, в бік Верхньокам’янського на Сіверському напрямку.
На Краматорському напрямку наразі зафіксовано п’ять боєзіткнень в районі Часового Яру та в напрямку Диліївки. Всі атаки зупинені українськими воїнами.
На Торецькому напрямку росіяни 19 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районі Торецька та неподалік Диліївки, Дачного, Кримського. Наразі триває одне боєзіткнення.
Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 38 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка та в напрямку Покровська, Котлярівки, Богданівки, Олексіївки. До цього часу тривають два боєзіткнення. Авіаційних ударів зазнав Покровськ.
Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 91 окупанта, 52 з них — безповоротно. Також знищено 5 одиниць автомобільної техніки, дві бойові машини піхоти, мотоцикл та БПЛА “Supercam".
На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 14 ворожих штурмів позицій наших військ поблизу населеного пункту Костянтинопіль та в бік Розливу, Веселого.
На Гуляйпільському напрямку ворог тричі отримав відсіч, намагаючись просунутися вперед в районі населеного пункту Новопіль та в бік Вільного Поля. Також противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Новодарівка, Малинівка та Гуляйполе.
На Оріхівському напрямку ворог двічі безуспішно намагався просунутися в напрямку Лобкового. Авіаційного удару зазнали населені пункти Білогір’я, Мала Токмачка, Кам’янське.
На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.
Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 18 штурмів позицій українських підрозділів. Наразі триває одне боєзіткнення. Ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши при цьому 17 керованих бомб, та здійснив 262 артилерійських обстріли, два з яких – із реактивних систем залпового вогню.
На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
Сьогодні варто відзначити воїнів 31-ї окремої механізованої бригади та 40-ї окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
"Дорогі українці, українки!
Головне за цей день. Зараз у Сумах іще триває рятувальна операція, усі служби залучені: ДСНС України, Національна поліція, медичні служби, наші комунальні. Дуже багато постраждалих – станом на цей час відомо про майже 90 постраждалих людей, 17 дітей серед них. В епіцентрі – школа, житлові будинки. На щастя, діти в школі були в укритті.
Я вдячний усім, хто допомагає людям, і всім, хто рятує життя українців. Кожен такий день, усі ночі з російськими ракетами й дронами проти нашої країни, кожна доба війни – це втрати, це біль, це руйнування, яких Україна ніколи не хотіла. Війну принесли з росії, і саме в росію треба війну виштовхувати – саме їх треба змушувати до миру, саме на них треба тиснути, щоб була безпека. Я дякую всім, хто нам допомагає в цьому. Я дякую всім, хто працює на безпеку України, на захист наших людей, на захист наших міст.
Провів сьогодні Ставку. Різні питання. Зокрема, підготовка наших воїнів, модернізація підготовки. Була доповідь генерала Олега Апостола, заступника Головкома, щодо змін у підготовці – це впровадження сучасних методик, а також ми бачили програми тренування, психологічної підтримки, інформаційне забезпечення, робота з партнерами. Є певні питання, які треба вирішувати. Також була доповідь щодо програми з контрактом 18–24, доповідали щодо перших результатів програми. Ми будемо розширювати її: я був на фронті в суботу, є запит конкретних бригад, і будемо на цей запит реагувати позитивно – буде більше бригад, які зможуть прийняти молодих добровольців. Цей досвід треба розширювати на Національну гвардію України і також підрозділи прикордонників. Усі ефективні підрозділи в Силах оборони мають отримати всі можливості розвиватись і збільшувати потенціал нашої держави, нашої стійкості. Також сьогодні були наради щодо дипломатичної роботи.
Нещодавно я говорив із міністром оборони Рустемом Умєровим. Вчора відбулася зустріч з американською командою. Сьогодні представники Сполучених Штатів Америки говорили з командою війни – з представниками росії. Після того – знову зустріч української та американської команд. Я очікую також і нової доповіді. Нам потрібен рух до реального миру, до гарантованої безпеки. І це нам потрібно всім: в Україні, в Європі, в Америці, усім у світі, хто хоче спокою в міжнародних відносинах. росія є єдиним суб’єктом, який затягує цю війну і знущається з наших людей і з усього світу. І щоб дотиснути росію до миру, потрібні сильні речі, сильні кроки.
Ми готові підтримувати кожну сильну ініціативу, яка зробить дипломатію більш результативною, а це означає – треба тиском змушувати росію до бажання закінчити війну. І це санкції. І це підтримка України. І це міжнародна координація. Ми готуємо на цей тиждень і предметну роботу з нашими європейськими партнерами заради конкретних безпекових кроків – спільних безпекових кроків. Значна частина Європи готова до конкретної безпекової роботи, і це дуже добре. Я дякую всім, хто з Україною!
Слава Україні!"
Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!