Завершилася 1135 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 У Міністерстві економіки вважають, що після введених американських мит на товари з України є шанси домовитись зі США на інші умови торгівлі.

🔸 Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий відповісти контрзаходами на запроваджені Трампом мита.

🔸 росіяни готуються до активізації боїв на кількох напрямках. Цьогоріч російська армія планує наростити своє угруповання на 150 тисяч військових, розповів заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

🔸 Олексій Резніков нині не є підозрюваним або свідком у справі про розкрадання державних коштів під час закупівлі харчів для ЗСУ, розповіли в НАБУ.

🔸 У Малі заявили, що вважають Україну терористичною державою через нібито підтримку повстанців, які торік, зокрема, розгромили «вагнерівців».

🔸 Україна вважає «енергетичне перемир'я» чинним. Про факти порушень з боку росії Сполученим Штатам повідомляють дипломатичними каналами — ОП.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

З початку доби відбулося 111 бойових зіткнень, противник завдав одного ракетного та 68 авіаційних ударів, використавши одну ракету та 121 керованих авіабомб, 753 ударів дронами-камікадзе, здійснив близько 4000 обстрілів позицій наших військ.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили три ворожі штурми у бік Кам’янки та в районі Вовчанська.

Ворог п’ять разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та в напрямку Нової Кругляківки, два боєзіткнення триває дотепер.

На Лиманському напрямку сьогодні російські війська 17 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Греківка, Нове, Катеринівка та в бік Новомихайлівки, Зеленої Долини, два бої тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три штурмові дії ворожих військ в районах Верхньокам’янського та в бік Івано-Дар’ївки і Виїмки.

Сьогодні наші війська відбили одну атаку противника в бік Предтечиного на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні 16 разів штурмували позиції наших оборонців в районах Дачного, Дружби, Диліївки, Торецька та Леонідівки.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 37 штурмових і наступальних дій. Активність російських окупантів — в районах населених пунктів Новокалинове, Тарасівка, Єлизаветівка, Звірове, Удачне, Преображенка, Срібне, Новосергіївка, Надіївка, Успенівка, Андріївка та в бік Романівки, Олексіївки і Олександрополя. Бої не вщухають до цього часу у двох локаціях.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 269 та поранили 135 окупантів на даному напрямку, знищили одиницю автомобільної техніки, засіб супутникового зв’язку, мотоцикл, міномет, дев’ять бойових броньованих машин, чотири танки, три бойові машини піхоти, також суттєво пошкоджено танк та бойову машину піхоти противника.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили сім атак на позиції українських військ, противник намагався просунутися в напрямках Розливу та Костянтинополя. Три боєзіткнення наразі триває.

На Гуляйпільському напрямку агресор завдав авіаударів некерованими авіаційними ракетами по Новополю та Малинівці, КАБи скинув на Комишуваху, активних наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку відбулося вісім боєзіткнень в районах населених пунктів Степове, Малі Щербаки та Кам’янське, три боєзіткнення ще тривають.

На Придніпровському напрямку ворог двічі намагався наблизитись до позицій наших захисників.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Сьогодні українські воїни відбили сім атак загарбницької армії на цьому напрямку, ще два боєзіткнення тривають дотепер. Ворог завдав 334 артилерійських обстріли, з них чотири — із реактивних систем залпового вогню; здійснив 10 авіаційних ударів, скинувши 17 КАБ.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні відзначимо українських воїнів 27-ої Печерської бригади Національної гвардії України, 108-ої окремої бригади територіальної оборони, 426-го окремого батальйону безпілотних систем, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні дві наші області: Чернігів, Сумщина. Стратегічний напрямок, кордон з Росією. 

Особисто хотів подякувати нашим воїнам: ДШВ – 80-та бригада, 82-га, – морська піхота – 36-та бригада – і всі ті, хто виконує завдання на Курщині, хто захищає нашу державу, хто захищає нашу Сумщину від постійного бажання росіян зайти в Україну із цих напрямків.

Я хочу подякувати всім нашим солдатам, всім нашим сержантам, кожному нашому офіцеру, які абсолютно героїчно воюють на цих напрямках від серпня минулого року. Я вдячний усім нашим людям, які захищають свій дім, які захищають свої громади, які захищають свою землю – нашу землю. Бути тут, допомагати державі та армії, дбати про людей, які поруч, – це все потрібно, це все допомагає нам зберігати Україну і наближати мир".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!