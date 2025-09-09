Інше

Угода португальця розрахована до 2027 року.

Аль-Кадісія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з півзахисником Ан-Насра Отавіо.

Угода з 30-річним португальцем розрахована до літа 2027 року. Сума трансферу не розголошується.

Минулого сезону Отавіо провів 40 матчів, у яких забив один гол та віддав вісім гольових передач.

У стартовому турі нового сезону чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Кадісія обіграла Аль-Наджму (3:1). Свій наступний матч команда проведе потив Аль-Хіляля – 13 вересня.