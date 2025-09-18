Інше

Сторони домовилися про продовження співпраці — контракт перебуває на фінальній стадії.

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі найближчим часом підпише новий контракт з Інтером Маямі. Про це повідомляє ESPN.

Чинна угода між гравцем і клубом завершується наприкінці року, тож сторони вирішили продовжити співпрацю. Переговори вже на фінальній стадії — залишилося узгодити кілька деталей, після чого контракт буде підписано і направлено до МЛС для остаточного затвердження.

Мессі приєднався до Інтера Маямі 15 липня 2023 року, підписавши контракт на 2,5 роки. Вже через кілька тижнів після дебюту аргентинець допоміг команді здобути перший трофей в історії — Кубок ліг. У сезоні-2024 Інтер Маямі став переможцем регулярного чемпіонату, однак не зміг пройти далі першого раунду плейоф.

За час виступів у складі клубу Мессі провів 75 матчів, у яких забив 62 голи та віддав 30 результативних передач.