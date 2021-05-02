Англия

Команда Карло Анчелотти проиграла соседям по турнирной таблице АПЛ.

В поединке 34-го тура английской Премьер-лиги Астон Вилла в гостях одержала минимальную победу над Эвертоном со счетом 2:1.

Победу подопечным Дина Смита принесли забитые мячи в исполнении Олли Уоткинса и Анвара Эль-Гази. Между ними свое имя на табло вписал Доминик Калверт-Льюин, который забил единственный мяч в составе "ирисок".

После 33 туров Астон Вилла набрала 48 очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице АПЛ, обогнав Лидс и Арсенал. В активе Эвертона 52 балла и восьмая строчка. До седьмой позиции — зоны еврокубков — команде Карло Анчелотти не хватает одного очка.

Эвертон — Астон Вилла 1:2

Голы: Калверт-Льюин, 19 — Уоткинс, 13, Эль-Гази, 80

Эвертон: Пикфорд — Динь, Годфри, Холгейт, Коулман — Гомеш (Делф, 70), Аллан — Сигурдссон (Кинг, 82), Ивоби (Бернард, 76), Ришарлисон — Калверт-Льюин

Астон Вилла: Мартинес — Таргетт, Мингс, Конса, Кэш — Макгинн, Луис — Эль-Гази (Дэвис, 90+2), Баркли, Траоре (Рэмси, 88) — Уоткинс

Предупреждения: Луис, Эль-Гази