Іспанія

Форвард іспанської збірної поділився своїми думками після гри з Кабо-Верде.

Нападник збірної Іспанії Мікель Оярсабаль прокоментував нічийний результат у матчі ЧС-2026 проти Кабо-Верде (0:0).

"Це був важкий матч — з тих, де суперник чітко розумів, що збирається робити: забити 10-11 гравців у 5-10 метрах від власного штрафного майданчика. Ми це знали.

Гадаю, ми створили достатньо моментів, щоб забити гол, але коли бракує цієї точності, цієї філігранності — стає важко. Проте ми повинні випромінювати спокій, упевненість у собі, розібратися, що потрібно виправити, і рухатися вперед.

Звісно, ми хотіли перемогти, успішно стартувати. Але саме в такі моменти нам потрібно бути єдиними як ніколи", — наводить слова Оярсабаля Marca.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Кабо-Верде.