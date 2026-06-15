Стали відомі стартові склади команд для поєдинку першого туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Бельгія та Єгипет.
Ромелу Лукаку та Кевін Де Брюйне, Getty Images
15 червня 2026, 21:31
Національні збірні Бельгії та Єгипту зіграють у першому турі чемпіонату світу-2026 у Сієтлі.
Бельгія: Куртуа — Меньє, Нгой, Мехеле, Кастань — Онана, Тілеманс — Доку, Де Брюйне, Троссар — Де Кетеларе.
Запасні: Ламменс, Пендерс, Теат, Де Кейпер, Де Вінтер, Сейс, Вітсель, Морейра, Ванакен, Салемакерс, Раскін, Лукаку, Лукебакіо, Фернандес-Пардо.
Запасні: Ель-Шенаві, Сулейман, М. Алаа, Абдельмагід, Рабія, Абдельмонейм, Хафез, Т. Алаа, Дунга, Сабер, Трезеге, Абделькарім, Хассан, Адель, Зізо.
Єгипет: Шобейр — Хані, Ібрагім, Фатхі, Фату — Лашін, Аттія — Салах, Ашур, Зіко — Мармуш.
Гра Бельгія — Єгипет почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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